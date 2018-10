BVC-Coach Blancke staunt und warnt

Cloppenburgs Oberliga-Kicker treffen am Freitagabend auf überraschend schlecht gestartetes Team aus Spelle-Venhaus

Wahrscheinlich in der Startelf: Der Cloppenburger Alexander Dreher (links) war zur Beginn der Woche zwar etwas angeschlagen, dürfte heute Abend aber auflaufen können. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Bei einem Trainerkongress in Dresden verriet Spelles Coach Sebastian Röttger dem BVC-Trainer Olaf Blancke, dass ihm ein etwa gleichstarkes Team wie in der vergangenen Saison zur Verfügung steht. Insofern staunt derzeit auch Blancke darüber, dass der kommende Gegner und Vorjahresdritte aktuell Vorletzter ist. Vor der Partie am Freitagabend (Anstoß: 20 Uhr) warnt er sein Team zugleich: „Die Jungs dürfen sich vom Tabellenplatz des Gegners auf keinen Fall blenden lassen."