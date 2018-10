Drittligahandballerinnen des BVG verlieren auch zweites Heimspiel

Abflug: Garrels Lena Faske (rechts) setzt sich hier zwar gegen Patricia Lazarevic durch, am Ende aber nahm die HSG Bölomberg-Lippe II verdientermaßen die Punkte mit.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Garrel. Die Handballerinnen des BV Garrel haben auch ihr zweites Spiel in der 3. Liga West verloren. Gut zweieinhalb Wochen nach der 28:30-Niederlage gegen Dortmund II hatten sie – abermals in eigener Halle das Nachsehen, und zwar mit 24:30 (8:14) gegen die HSG Blomberg-Lippe II. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.