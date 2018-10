Nächsten Schritt vorwärts gehen

Garrels Drittligahandballerinnen haben heute Abend die HSG Blomberg-Lippe II zu Gast

Hingehen, wo es wehtut: Sarah Weiland (links, im Duell mit Dortmunds Jenny Fastnacht) möchte mit dem BVG die ersten Punkte in der 3. Liga West. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Garrel. Rund zweieinhalb Wochen haben die Handballerinnen des BV Garrel Zeit gehabt, die Auftaktniederlage in der neuen Saison der 3. Liga West zu verarbeiten. Nach dem 28:30 gegen Borussia Dortmund II brennt der Aufsteiger darauf, die ersten Punkte in der neuen Spielklasse zu holen. Garrel hat wiederum ein Heimspiel, heute Abend treten die BVG-Frauen um 20.30 Uhr gegen die HSG Blomberg-Lippe an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.