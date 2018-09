Risse: „Diese Mannschaft hat richtig Bock“

Doppeltorschütze: Sebastian Sander (links gegen Andre Thoben) hievte den SV Bevern mit seinen Kopfballtreffern auf die Siegerstraße. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Bevern. Achter Sieg im achten Spiel: Fußball-Landesligist SV Bevern verteidigte in einem tollen Kreisderby gegen Hansa Friesoythe mit einem 3:2 (2:2)-Erfolg seine souveräne Tabellenführung.„Respekt vor der mentalen Stärke der Mannschaft, nach so einem Rückstand zurückzukommen. Das war eine überragende Moral. Diese Mannschaft hat einfach richtig Bock“, freute sich Beverns Coach Matthias Risse. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

