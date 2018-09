TVC mit ungefährdetem Heimsieg

Cloppenburgs Oberligahandballer schlagen den SV Beckdorf verdient mit 34:27

Cloppenburg obenauf: Bence Lugosi feierte mit den Oberligahandballern des TVC ein deutlicher 34:27-Heimsieg gegen den SV Beckdorf (Nummer 19: Michael-Leon Williams). Foto: Wulfers

Von Dieter Becker



Cloppenburg. Mit einem ungefährdeten 34:27-Heimerfolg (15:10) über den SV Beckdorf ist den Oberligahandballern des TV Cloppenburg Wiedergutmachung für die 23:32-Klatsche eine Woche zuvor in Habenhausen gelungen. In der seit langer Zeit nicht komplett ausverkauften TVC-Halle an der Schulstraße waren die Gäste mit dem Ergebnis sogar noch gut bedient. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.