TVC will mit Sieg aufs Cityfest

Auf der Jagd nach Toren: Der Cloppenburger Mark Schulat möchte auch am Samstagabend treffen. Foto: Langosch

Cloppenburg (tib). Beim letzten Spiel seiner Mannschaft litt Barna-Zsolt Akacsos am vergangenen Samstag gewaltig. Nicht nur, weil die Oberliga-Handballer des TV Cloppenburg die Partie beim ATSV Habenhausen mit 23:32 verloren. Schlimmer war für den Coach, dass er nicht in der Halle sein konnte und die Begegnung stattdessen am Liveticker im Internet verfolgen musste. Nachdem er am vergangenen Wochenende seine A-Lizenz in Köln verlängert hatte, kehrt Akacsos am Samstagabend wieder an den Seitenrand zurück, wenn um 19.45 Uhr das Duell gegen den SV Beckdorf beginnt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.