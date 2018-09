MSC Fighters mit Titelchancen

Saisonfinale: Kapitän René Deddens will seine MSC Fighters unbedingt zum Team-Cup-Titel führen. Foto: Ubbo Bandy

Cloppenburg (mt). Das hätte wohl kaum einer für möglich gehalten: Die Top-Favoriten auf die Meisterschaft im Speedway-Team-Cup (inoffizieller 2. Bundesliga) haben Federn lassen müssen. Das Emsland Team Dohren mit dem deutschen Meister Kevin Wölbert und Shooting-Star Kai Huckenbeck wurde am vergangenen Sonntag im Wertungslauf in Güstrow „nur“ Zweiter. Damit befinden sich die MSC Cloppenburg Fighters weiterhin auf den ersten Tabellenplatz, punktgleich mit den Black Forest Eagles aus Berghaupten. Mit einem Sieg im letzten Rennen der Fighters am kommenden Sonntag in Neuenknick (bei Minden) wären die Dohrener schon einmal abgehängt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

28.09.2018 | Hansa nimmt Beverns Superserie ins Visier