Hansa nimmt Beverns Superserie ins Visier

Wiedersehen am Sonntag: Im Finale des Tholen-Cups vom SV Altenoythe feierte der SV Bevern (links Dio Ipsilos) im Juli einen 3:0-Sieg gegen Friesoythe (rechts Thomas Mennicke). Dann hat der SV Hansa die Chance zur Revanche. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Bevern/Friesoythe. Sieben Teams haben in dieser Spielzeit bereits versucht, dem SV Bevern zumindest einen Zähler abzunehmen – vergeblich. Die SVB-Fußballer thronen mit imposanten 21 Punkten an der Tabellenspitze der Landesliga. Am kommenden Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) unternimmt der SV Hansa Friesoythe den nächsten Versuch, um Beverns Superserie zu beenden. „Das ist unser Ziel“, sagt Trainer Hammad El-Arab vor dem Derby, „auch wenn wir wissen, dass diese Truppe bärenstark und momentan in Topform ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.