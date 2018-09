Cloppenburg startet in die Flutlichtwochen

Hoffnung im BVC-Sturm: Drilon Demaj (rechts), der noch A-Jugendlicher ist, erzielte bislang zwei Oberliga-Tore. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Ob in der Bundesliga oder in der Kreisklasse – wenn auf Fußballplätzen das Flutlicht angeworfen wird, prickelt es bei den Protagonisten auf dem Rasen und den Fans auf den Rängen immer ein bisschen mehr als am helllichten Tag.



Der BV Cloppenburg kommt in nächster Zeit oft in den Genuss der beliebten Abendspiele. Vier der kommenden sechs Partien trägt der Oberligist im heimischen Stadion an der Friesoyther Straße aus, wenn die Sonne bereits untergegangen ist. Ihren Anfang nehmen die Flutlichtwochen am Freitag, wenn um 20 Uhr die Begegnung gegen den starken Aufsteiger FC Hagen/Uthlede (5. Platz) beginnt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

