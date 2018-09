Bennet Neumann springt Kreisrekord

Überflieger: Torben Prepens überquerte beim Oldenburger Sportfest 1,74 Meter. Foto: Prepens

Oldenburg (mt). Regen und Kälte bestimmten das Schülersportfest im Marschwegstadion in Oldenburg. Trotzdem erreichten die Leichtathleten des TV Cloppenburg zum Abschluss der Freiluftsaison gute Ergebnisse und persönliche Bestleistungen.



Das sportliche Highlight gelang dem TVC-Mehrkampftalent Torben Prepens im Hochsprung. Mit einer persönlichen Bestleistung von 1,68 Metern angereist, übersprang der 14-Jährige die herausragende Höhe von 1,74 m. Dies bedeutete einen neuen Kreisrekord. Kein Jugendlicher dieser Altersklasse ist in diesem Jahr in Niedersachsen höher gesprungen. Auch im Speerwurf blieb Prepens wieder einmal ungeschlagen, jedoch mit einer Weite von 39,11 m aufgrund der Witterungsbedingungen deutlich unter seinem derzeitigen Leistungsvermögen.