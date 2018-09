MT-Aktion: Fußball schafft Integration

Wollen Fußball spielen: Die Spieler aus dem Irak suchen Vereine. Beim Fototermin fehlten noch einige Akteure. Fotos: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Fußball verbindet: Viele Sportvereine aus dem Kreis Cloppenburg sind ein wichtiger Bestandteil bei der Integration von Flüchtlingen. Mit einer Aktion möchte die Münsterländische Tageszeitung nun weiteren Spielern die Möglichkeit geben, einen Fußballverein zu finden.



Hierfür organisieren wir ein Spiel zwischen einer Auswahl an irakischen Spielern gegen die zweite Mannschaft des TuS Emstekerfeld. „So können sich die Spieler mal zeigen und die Vereine aus dem Stadtgebiet werden vielleicht aufmerksam“, erklärt MT-Redakteur Hubert Kulgemeyer, der die Aktion vorangetrieben hat. Das Testspiel findet am Freitag, 5. Oktober, um 18.30 Uhr in Emstekerfeld statt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.