Lea Runge sorgt für große Überraschung

So sehen Sieger aus: Ludger Tapken (Senioren, von links ), Adam Taha (Schüler bis 900 TTR), Lea Runge (Schülerinnen A), Mara Kramm (Schülerinnen C) und Nicolas König (Schüler A) freuten sich über ihre Erfolge. Foto: Wilhelm Berssen

Bösel (se). Nach dem erfolgreichen Auftakt der Tischtennis-Kreismeisterschaften am Freitagabend (die MT berichtete) wurde das Turnier am Samstag und Sonntag mit den Nachwuchsklassen und den Senioren fortgesetzt. Bei den Jungen gewann der Molberger Hannes Busse vor Yusuf Cicek (SV Blau-Weiß Ramsloh) und Moritz Koopmeiners (TTV Cloppenburg/SV Molbergen). Ein spannendes Finale gab es bei den Jungen B. Am Ende behielt Paul Runge (Ramsloh) gegen Mathis Blankmann. Eine faustdicke Überraschung gab es in der A-Klasse der Schülerinnen. Nach ihren Erfolgen bei den Ranglistenspielen sicherte sich die C-Schülerin Lea Runge (Blau-Weiß Ramsloh) den Titel vor Leonie Derjue vom SV Molbergen. Die einzelnen Platzierungen finden Sie in der Ausgabe vom 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.