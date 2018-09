SW Lindern erklimmt Tabellenspitze

In der 1. Kreisklasse Cloppenburg feierten die Fußballer einen 2:0-Sieg bei der Reserve des SV Altenoythe

Gute Haltungsnoten: Jörg Stöckmann (links) von der DJK Elsten und Kneheims Hannes Fresenborg bei einem Zweikampf. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Durch einen 2:0-Auswärtssieg beim SV Altenoythe II haben die Fußballer von SW Lindern die Tabellenführung in der 1. Kreisklasse Cloppenburg übernommen. Beim 3:3 zwischen dem BV Kneheim und der DJK Elsten holten die Gäste in der Schlussphase einen 1:3-Rückstand auf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

