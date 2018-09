BVC geht innerhalb von elf Minuten K.o.

Zweiter Sieger: Die Cloppenburger Oberliga-Fußballer (rechts Michael Lohe) kehrten aus Braunschweig mit leeren Händen zurück. Foto: Jost-Enneking

Von Niklas Jost-Enneking

und Til Bettenstaedt



Braunschweig. Eine Woche nach dem 2:0-Heimsieg gegen den MTV Gifhorn haben die Fußballer des BV Cloppenburg einen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Sonntag verlor der Oberligist das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig II mit 1:4. Entscheidend war die Phase zwischen der 61. und 72. Minute, als die Gastgeber aus einer 1:0-Führung ein 4:0 machten und die Partie so zu ihren Gunsten entschieden. „Keine Frage, die Niederlage ist verdient. Wir haben aber sicherlich kein schlechtes Spiel gemacht. Am Ende haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben“, sagte BVC-Trainer Olaf Blancke nach der Begegnung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.