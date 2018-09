Klarer 3:0-Erfolg: Kampf schlägt Technik

In die Zange genommen: Pia Siegel (links) und Lisa Josten, Torschützin zum 1:0, jagen der Frankfurterin Johanna Berg den Ball ab. Der BVC gewann sein Zweitligaheimspiel deutlich gegen die Reserve des 1. FFC mit 3:0. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Mit einem schönen Erfolgserlebnis gehen die Fußballfrauen des BV Cloppenburg in die dreiwöchige Spielpause der 2. Bundesliga. Gegen die U-20-Vertretung des 1. FFC Frankfurt landeten sie am Sonntag einen verdienten 3:0-Heimerfolg (1:0). Schon die erste Saisonpartie auf eigenem Platz hatten sie mit 3:0 gewonnen, und zwar gegen den FSV Gütersloh.



Nach dem ernüchternden 0:4 vor Wochenfrist beim SV Meppen sah sich das Trainerinnenduo Imke Wübbenhorst/Tanja Schulte aufgerufen, in der Startformation etwas zu verändern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

