Ohne Chance in Emlichheim

Kaum ein Durchkommen: Nele Bödecker (hier gegen den Union-Block mit Kira Gosink, links, und Thori Kwast sowie der Absicherung mit Dana Volkers, Nummer 10) unterlag mit dem TVC klar. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Emlichheim. Der Saisonstart ist missglückt. Eine knappe Woche nach dem 2:3 zum Auftakt gegen BW Aasee haben die Volleyballfrauen des TV Cloppenburg auch ihr zweites Spiel in der Dritten Liga West verloren. Beim SC Union Emlichheim II unterlagen sie sang- und klanglos mit 0:3 (13:25, 20:25, 18:25). Nach gerade einmal 65 Nettospielminuten war der Auftritt in der Grafschaft Bentheim an der niederländischen Grenze für die Cloppenburgerinnen schon wieder vorbei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

