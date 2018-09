Optionen für personelle Veränderungen

Zurück in die Erfolgsspur: Natsuki Kishikawa (links, Im Pokalspiel gegen Mönchengladbach) möchte mit mit dem BVC das 0:4 in Meppen gegen den 1. FFC Frankfurt II vergessen machen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. „Augen zu und durch.“ So könnte das Motto für die Zweitligafußballerinnen des BV Cloppenburg am Sonntag lauten. Um 11 Uhr beginnt das Heimspiel gegen den 1. FFC Frankfurt II und wieder plagen die Mannschaft des Trainerinnenduos Imke Wübbenhorst/Tanja Schulte arge Personalprobleme: Gleich sechs Spielerinnen fallen aus.



Auf Daniela Löwenberg (Babypause) sowie die Langzeitverletzten Jana Radosavljevic und Saranda Hashani werden die BVC-Frauen noch lange verzichten müssen, aber die Rückkehr von Athanasia Moraitou, Sarah Geerken und Silvana Chojnowski bahnt sich an.