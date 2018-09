Landwehr/Gülzow springen für Akacsos ein

Maßarbeit: Chris Danielzik findet mit seinem Wurf die Lücke. Gegen Bremen/Hastedt überzeugte Danielzik auf Rechtsaußen, heute ist er mit dem TVC in Habenhausen gefordert. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Keine Atempause für die Handballmänner des TV Cloppenburg. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg in der Oberliga Nordsee (30:25 über die SG HC Bremen/Hastedt) wartet am Samstag der nächste schwere Brocken: Der TVC tritt bei Drittligaabsteiger ATSV Habenhausen an. Spielbeginn in der Habenhauser Hinni-Schwenker-Halle am Bunnsackerweg ist um 19.15 Uhr.



Das Gastspiel in Bremen müssen die Cloppenburger ohne ihren Coach, Barna-Zsolt Akacsos, absolvieren. „Axy“ weilt an diesem Wochenende in der Trainerakademie in Köln, um seine A-Lizenz zu verlängern. An seiner statt werden Betreuer Torsten Landwehr und der verletzte Spielmacher Erik Gülzow (fällt mit Innenbandriss bis zum Ende des Kalenderjahres aus) das Coaching übernehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.