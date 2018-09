Eine Wundertüte voller junger Löwen

Beim BVC-Gegner Braunschweig II sind Startelf-Änderungen gang und gäbe

Im Duell: BVC-Spieler Mathis Hennig (rechts). Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Olaf Blancke hat es in dieser Woche nicht leicht, sein Team auf den kommenden Gegner einzustellen. Wie so viele Reserveteams ist auch Eintracht Braunschweig II mit einer Wundertüte zu vergleichen. „Man weiß nie, wer in der Startelf steht, vor allem, weil immer wieder Spieler aus der ersten Mannschaft dazukommen“, sagt Blancke, der die Cloppenburger Oberliga-Fußballer trainiert. Am kommmenden Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) will der BVC von der Partie beim Klub mit dem Löwen im Wappen dennoch nur allzu gerne etwas Zählbares mitbringen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

