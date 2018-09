Nico Jost startet als Titelverteidiger

Überraschungscoup im Vorjahr: Ludger Engelmann sicherte sich den Titel mit einem Finalerfolg gegen seinen Essener Mannschaftskollegen Manni Garwels. Foto: Garwels

Kreis Cloppenburg (se). Noch bevor alle Mannschaften des Kreisverbandes in die neue Tischtennis-Punktspielsaison eingestiegen sind, gibt es mit den Kreismeisterschaften einen ersten Saisonhöhepunkt.



Das Turnier beginnt am Freitag mit den Frauen und Männern, die allerdings nicht mehr in getrennten Wettkampfklassen antreten. Einziges Kriterium ist der QTTR-Wert vom 11. August. In der Damen/Herren-Klasse gibt es erstmals eine E-Klasse (bislesen Sie in der Ausgabe vom 20. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App. 1200 QTTR-Wert). Vor allem für die Frauen im Kreis eine ganz neue Herausforderung. Mehr dazu