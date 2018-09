Wirbel um „Videobeweis“ in Pfälzer Kreisliga

Symbolfoto: dpa

Mölschbach/Cloppenburg (tib). In der Bundesliga sorgt der Videobeweis so gut wie an jedem Spieltag für zum Teil heftige Diskussionen. Nun hat das Thema sogar die unteren Sphären des Amateurfußballs erreicht – genauer gesagt die B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd (Kreisliga). Dort revidierte der Schiedsrichter in der Partie SV Mölschbach gegen SG Hochspeyer eine Entscheidung, nachdem er sich eine Szene auf dem Handy eines Zuschauers angesehen hatte. Hochspeyers Trainer soll im Anschluss sogar gesagt haben, dass der Schiedsrichter das gängige Zeichen für den Einsatz des Videobeweises gemacht habe – einen mit beiden Händen in die Luft gezeichneten TV-Bildschirm.



„Über so etwas haben wir auch mal bei einer Sitzung gesprochen, allerdings ohne Ergebnis“, sagt

der Schiedsrichter-Lehrwart des Fußballkreises Cloppenburg, Christian Scheper. Peter Bartsch, der Vorsitzende des Bezirks-Sportgerichts Weser-Ems musste am Dienstag im Gespräch mit der MT schmunzeln, als er von dem kuriosen Vorfall hörte, sagte aber direkt: „Ich sehe grundsätzlich keinen Regelverstoß, wenn ein Schiedsrichter eine Handyaufnahme hinzuzieht.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

