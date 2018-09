Bevern schwebt derzeit auf Wolke sieben

In Feierlaune: Die SVB-Fußballer Kuba Bürkle (von links), Sascha Thale, Dio Ipsilos und Albi Dosti freuen sich über einen der bisherigen 20 Landesliga-Treffer. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Bevern. Bis zum letzten Spieltag mussten die Kicker des SV Bevern in der vergangenen Saison um den Klassenerhalt zittern. Dann erst machten sie mit dem 6:3-Erfolg gegen TuRa 07 Westrhauderfehn ein weiteres Jahr in der Landesliga klar. Momentan sieht die Fußballwelt ganz anders aus, der SVB kann vom Blick auf die Tabelle gar nicht genug bekommen. Sechs Spiele, sechs Siege – Spitzenreiter. Weil das Team auch seine drei Bezirkspokal-Duelle allesamt für sich entschied, schwebt der Klub aus Bevern schwebt bislang auf Wolke sieben durch die Runde 2018/19.



