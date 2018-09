Elsten schießt sich aus Mini-Krise

Spannendes Duell: Blau-Weiß Galgenmoor (links Max Green) und der SC Winkum (rechts Viktor Straub) trennten sich leistungsgerecht 1:1. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Die Fußballer der DJK Elsten haben ihren Negativlauf in der 1. Kreisklasse Cloppenburg beendet. Nach vier Niederlagen in Serie gewannen sie ihr Heimspiel gegen den Tabellenletzten SV Harkebrügge II nach einem 0:1-Pausenrückstand mit 5:1. Galgenmoor und Winkum sowie Löningen und Evenkamp trennten sich jeweils 1:1.