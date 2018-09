Alket Zeqo neuer Coach in Garrel

Alket Zeqo (© Wulfers )



Garrel (rw). Fußball-Bezirksligist BV Garrel ist auf der Suche nach einem Trainer fündig geworden. Alket Zeqo wird Nachfolger von Marcel Wolff sowie Interimscoach Zvonimir Ivankic. Somit kann sich Ivankic wieder voll und ganz auf seine Arbeit als sportlicher Leiter konzentrieren. „Das ist auch gut so, denn so ein Spiel, wie zuletzt das 3:3 in Höltinghausen, war schon ganz schön aufregend“, schmunzelt Ivankic. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

17.09.2018 | EWE-Cup: BW Galgenmoor setzt sich durch