EWE-Cup: BW Galgenmoor setzt sich durch

Gefragter Mann: Alexander Nouri war als Turnierpate zu Gast in Emstekerfeld. Foto: Hermes

Emstekerfeld (her). Mit BW Galgenmoor und Viktoria Elisabethfehn fahren zwei E-Jugendteams aus dem Fußballkreis Cloppenburg zum Endturnier um den EWE-Cup nach Bremen. Beide Mannschaften setzten sich beim Turnier in Emstekerfeld durch. Als Turnierpate war der Bundesligatrainer Alexander Nouri zu Gast. Zurzeit ist Nouri auf Jobsuche, bis zur Trennung in der vergangenen Saison coachte er die Profis von Werder Bremen. In Emstekerfeld war sein Autogramm besonders bei den Nachwuchskickern gefragt.