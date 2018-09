Lohe überrascht sich bei BVC-Sieg selbst

Führungstor beim Cloppenburger 2:0 über MTV Gifhorn

Gekämpft und gewonnen: Leon Neldner (vorne) und der BV Cloppenburg feierten gegen den MTV Gifhorn gestern Nachmittag einen hart erarbeiteten, aber verdienten 2:0-Sieg. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Michael Lohe erlebt beim BV Cloppenburg in diesen Tagen ein kleines Fußballmärchen. Vor zwei Jahren lief Lohe schließlich mit dem VfL Herzlake noch in der Kreisliga, vergangenen Saison dann in der Bezirksliga. Mittlerweile ist er aus dem BVC-Team kaum noch wegzudenken. Beim 2:0-Erfolg gegen den MTV Gifhorn überraschte sich Michael Lohe ein weiteres mal selbst, als ihm kurz nach der Pause mit einem sehenswerten Kopfball die wichtige 1:0-Führung glückte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

