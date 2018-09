Garrel mit toller Moral zum Remis

Fußball-Bezirksliga: SV Höltinghausen nach 3:0 nur 3:3

Torreiches Derby: Höltinghausen (links) und Garrel trennten sich 3:3.

Höltinghausen (db). Einen abwechslungsreichen und zugleich kuriosen Spielverlauf erlebten die Zuschauer beim Bezirksliga-Derby zwischen dem SV Höltinghausen und dem BV Garrel, in dem die Gäste Dank einer erstklassigen Moral aus einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3-Unentschieden in der vierten Minute der Nachspielzeit machten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.