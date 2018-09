Zwei Hiobsbotschaften für TVC

Cloppenburgs Oberligahandballer im Pech: Erik Gülz und Edwin de Raad fallen länger aus

Zwangspause: Erik Gülzow wird den Cloppenburger Oberligahandballern nach einem Innenbandriss auf längere Zeit fehlen. Archivfoto: Langosch

Von Ludger Langosch



CLoppenburg. Die Voraussetzungen vor dem zweiten Saisonheimspiel sind für die Oberligahandballer des TV Cloppenburg nicht optimal. Mit Erik Gülzow und Edwin de Raad fallen zwei Stammspieler längerfristig aus und sind damit auch am Samstagabend von 19.45 Uhr an gegen die SG HC Bremen/Hastedt nicht mit von der Partie. Gülzows Knieverletzung, vor Wochenfrist in der Begegnung mit dem VfL Edewecht erlitten, hat sich als Innenbandriss herausgestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

