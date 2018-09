Cappeln möchte früher ans rettende Ufer

SV Cappeln: Von links nach rechts: Trainer Ostermann, Christina Schumacher, Melanie Spark, Judith Thierbach, Veronika Möller, Hannah Thunert, Verena Trommler, Karoline Meyer, Anna Lübbe, Tanja Jansen, Julia Willenborg, Lena Jansen sowie Katharina Ostermann. Es fehlt: Mareike Wascher. Foto: SV Cappeln

Kreis Cloppenburg (bar/wk). Die neue Volleyballsaison beginnt. Am ersten Punktspieltag sind auch gleich eine Reihe von CLP-Mannschaften im Einsatz. Unter anderem mischen die beiden Verbandsligateams mit. Die Frauen des SV Cappeln sind bei Union Emlichheim III zu Gast, die Männer des TV Cloppenburg treten als Aufsteiger beim VfL Lintorf II an.



Nachdem der SV Cappeln in der letzten Saison erst mit dem letzten Spieltag den Verbleib in der Verbandsliga gesichert hatte, will er den Klassenerhalt diesmal früher in trockene Tücher bekommen. Mit sechs Niederlagen war die Mannschaft von Trainer Ludger Ostermann gestartet, hatte dann aber in den folgenden zehn Partien nur noch einmal das Nachsehen. Mehr zum Volleyball lesen Sie in der Ausgabe vom 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

