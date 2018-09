Olaf Blancke: Gifhorn-Spiel ein Fingerzeig

In höhere Gefilde: Leon Neldner (links) und der BV Cloppenburg möchten sich durch einen Sieg gegen Gifhorn vom unteren Tabellendrittel entfernen. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Dass Olaf Blancke im Gespräch mit der MT am Donnerstag arg angeschlagen klang, liegt an einer Erkältung, die er bereits seit einer Woche mit sich herumschleppt. Verschnupft war der Trainer der Fußballer des BV Cloppenburg in den vergangenen Tagen allerdings nicht nur aus gesundheitlichen Gründen.



„Die Art und Weise unseres Auftritts in Hannover hat mich schon sehr enttäuscht, vor allem, nachdem wir in Rückstand geraten sind", sagt der Oberliga-Coach über die sang- und klanglose 0:3-Niederlage bei der Arminia. Nach der dritten Pleite in Serie ist das Heimspiel gegen den MTV Gifhorn am kommenden Sonntag um 15 Uhr für ihn somit eine Art Fingerzeig für den weiteren Saisonverlauf.