Garrel schaut im Neuland auf sich selbst

BV Garrel: Hinten von rechts: Cotrainer Jonas Kettmann, Steffi Jandt, Leonie Schulte, Amela Džakmić, Lena Faske, Steffi Aumann, Torwarttrainer Christoph Schönrock. Mitte von links: Teamarzt Dr. Carsxten Vossmann, Trainerin Renee Verschuren, Laura Mattke, Lia Rühling, Lena Lötgering, Charlotte Meyer, Johanne Fette, Physiotherapeut Johannes Weidemeier. Vorne von rechts: Lara-Sophie Meyer, Lisa Noack, Joseffa Baumann, Julia Thoben-Göken, Melanie Fragge, Sarah Weiland, Merle Osterthun. Foto: MT

Von Ludger Langosch



Garrel. Auftrag ausgeführt. Die Handballerinnen des BV Garrel sind in der abgelaufenen Oberligasaison ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben sich souverän den Titel geholt. Am Ende stand der BVG mit fünf Punkten Vorsprung auf die ersten Verfolger, die SG Friedrichsfehn/Petersfehn und die HSG Wilhelmshaven auf Platz eins. Der Start fiel mit lediglich 6:4 Zählern aus den ersten fünf Begegnungen etwas holprig aus, aber dann war Garrel nicht mehr aufzuhalten. Eine Niederlage in Dinklage (25:29) und ein Ausrutscher beim Absteiger Altenwalde (26:28) waren hernach die einzigen Patzer in den verbleibenden 21 Spielen.



Als Meister stiegen die Garrelerinnen auf und versuchen sich nun in der 3. Liga. Sie mischen in der Weststaffel mit und treffen dort auf viele neue Mannschaften, aber mit der zweiten Garnitur des VfL Oldenburg auch auf einen guten Bekannten. 17 Spielerinnen gehören dem Aufgebot an und dabei setzt Garrel stark auf die Jugend. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

