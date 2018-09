Ivankic erwartet keinen roten Teppich

Fußball-Bezirksliga: SV Höltinghausen Sonntag gegen BV Garrel

Grund zum Jubeln? Zvonimr Ivankic, auf dem Foto noch im Höltinghauser Dress, wird als Trainer des BV Garrel bei seinem Ex-Klub vorstellig. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Höltinghausen. Brisanz ist in einem Kreisderby ohnehin gegeben, doch wenn Höltinghausens Fußballer am Sonntag (15 Uhr) den BV Garrel erwarten, steht Gästetrainer Zvonimir Ivankic fraglos im Mittelpunkt. Der Kroate macht auch gar nicht erst den Versuch, die Partie mit dem Begriff Normalität zu versehen. „Natürlich schlagen bei so einem Spiel zwei Herzen in meiner Brust. Ich war 15 Jahren in Höltinghausen tätig. Hoffentlich gehe ich am Sonntag nicht zur falschen Bank“, schmunzelt der BVG-Coach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.