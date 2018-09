Torjubel mit bitterem Beigeschmack

Lange Zwangspause: Die BVC-Stürmerin Jana Radosavljevic (links) wird bis auf Weiteres keine Zweikämpfe bestreiten können. Archivfoto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Während die Fußballerinnen des BV Cloppenburg am Sonntag im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach über das frühe 1:0 von Agnieszka Winczo jubelten, sah die Vorlagengeberin so gar nicht glücklich aus. Aus gutem Grund. Denn wie sich tags darauf herausstellte, hatte Jana Radosavljevic den sehenswerten Steilpass mit einem gerissenen Kreuzband gespielt. „Jana hat schon zwei, drei Minuten vorher nach einem Zweikampf über ein komisches Gefühl im rechten Knie geklagt, es aber noch einmal probiert“, sagt Tanja Schulte, die die Zweitliga-Mannschaft gemeinsam mit Imke Wübbenhorst trainiert.



So ärgerte sich Schulte auch am Dienstag noch nicht nur über die unglückliche 3:4-Niederlage, sondern zudem über die bittere Diagnose. „Das vordere Kreuzband ist kaputt, zum Glück aber nicht mehr“, sagt sie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.