SVA-Reserve ringt Spitzenreiter Remis ab

Umkämpftes Duell: Evenkamp (links Nils Doberer) besiegte Elsten .

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. In der 1. Kreisklasse Cloppenburg sind die Fußballer von Spitzenreiter SV Petersdorf nicht über ein 2:2 bei der Reserve des SV Altenoythe II hinausgekommen. Der SV Evenkamp und der BV Neuscharrel feierten derweil jeweils ihre ersten Saisonsiege. Die einzelnen Berichte aus der 1. Kreisklasse lesen Sie in der Ausgabe vom 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.