Sieg vergeben – Unentschieden gerettet

Ganz starkes Spiel: Ole Harms, der hier dem Edewechter Torben Lemke entwischt (schwarzes Trikot) entwischt ist, erzielte 13 Tore für den TVC. Links: Bence Lugosi. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Ein an Spannung nicht zu überbietendes Heimspieldebüt in der Oberligasaison 2018/2019 ist für die Handballer des TV Cloppenburg mit einer Punkteteilung zu Ende gegangen. Der Vorjahresdritte trennte sich vom amtierenden Vizemeisteer 29:29 (17:14).



Die Mannschaften nahmen die gut 600 Zuschauer in der proppevollen TVC-Halle währen der 60 Minuten mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Hausherren legten durch zwei Treffer Jannis Koellners zwar ein 2:0 vor(3.), aber dennoch fanden sie nicht so recht in die Partie hinein. „Ich weiß nicht, warum wir in den ersten 20 Minuten so nervös waren“, wunderte sich TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 10. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

