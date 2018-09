BVC-Frauen kassieren Pokal-K.o. in 90. Minute

Das tat weh: Mönchengladbachs Vanessa Wahlen holt Lisa Josten unsanft von den Beinen. Josten zog zudem mkit dem BVC mit 3:4 den Kürzeren und schied aus dem DFB-Pokal aus. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Fußball ist ein Ergebnissport und wahrlich nicht immer gerecht. Für die Frauen des BV Cloppenburg ist die Reise im DFB-Pokal beendet. Gegen den Bundesligaaufsteiger Borussia Mönchengladbach unterlagen sie am Sonntagnachmittag mit 3:4 (2:1). Dass der Favorit vom Niederrhein alles Glück der Welt für diesen Erfolg benötigte und letzterer alles andere als verdient ist, spielt indes keine Rolle – der BVC ist ausgeschieden. Von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen. Zweitligist BVC ging es mutig an, die Gäste waren zunächst um Spielkontrolle bemüht. Dieses Vorhaben ging indes gründlich in die Hose. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 10. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

