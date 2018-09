Schwacher BVC kassiert dritte Niederlage in Folge

Beste BVC-Chance: Dieser Schuss des Cloppenburgers Hennig Mathis (links) ging knapp am Arminia-Tor vorbei. Foto: Jost-Enneking

Von Niklas-Jost Enneking und Til Bettenstaedt



Hannover. In der Fußball-Oberliga hält der Negativlauf des BV Cloppenburg an. Am Sonntagnachmittag verlor das Team nach der bislang schwächsten Saisonleistung mit 0:3 bei Arminia Hannover und kassierte so die dritte Niederlage in Folge. „Normalerweise stelle ich mich immer vor die Jungs, aber heute bin ich von dem Auftreten sehr enttäuscht“, sagte Trainer Olaf Blancke. „Gegen Gifhorn erwarte ich am nächsten Sonntag eine deutliche Reaktion.“ Dabei hatte die Begegnung aus Sicht der Gäste, bei denen Alexander Dreher nach längerer Verletzungspause in die Startelf gerückt war, gar nicht einmal schlecht begonnen. Denausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 10. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

