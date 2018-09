Werder Bremen gewinnt Test in Cloppenburg

Selfies nach dem Spiel: Claudio Pizarro war nach seinen zwei Toren ein gefragter Mann. Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Mit 5:2 hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen ein Testspiel gegen Drittligist SV Meppen gewonnen. Die Partie fand am Samstag vor rund 2500 Zuschauern im pk-Sportpark in Cloppenburg statt. Gefeierter Mann war Werder-Stürmer Claudio Pizarro. Der Rückkehrer erzielte zwei Tore und bereitete zudem zwei weitere Treffer vor. Zu einem ersten Einsatz kam auch Neuzugang Nuri Sahin.



Der BV Cloppenburg hatte für ein buntes Rahmenprogramm gesogt, unter anderem brchten Fallschirmspringer der Spielball vom Himmel. Als Stadionsprecher hatte Werder Arnd Zeigler mitgebracht. Auch der ehemalige Fußballprofi und Ex-Cloppenburger Ansgar Brinkmann mischte sich unter die Zuschauer.