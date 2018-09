BVC reist zum Lieblingsgegner

Volle Konzentration: Nach zwei Niederlagen in Folge wollen Jan Ostendorf (weißes Trikot) und der BV Cloppenburg zurück in die Erfolgsspur. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Erstmals seit Beginn der Vorbereitung Anfang Juli gönnten Olaf Blancke und Torsten Bünger ihrer Mannschaft am Mittwoch und Donnerstag zwei freie Tage in Folge. Das Trainerduo des Fußball-Oberligisten BV Cloppenburg nutzte den Mittwoch, um alte Qualitäten unter Beweis zu stellen. Mit der Ü40 des SSV Jeddeloh feierten die beiden im Niedersachsen-Pokal einen 6:2-Sieg beim SV Altenoythe und sorgten quasi im Alleingang für den Erfolg: Blancke „knipste“ dreimal, Bünger zweimal. Am Sonntag sind die Übungsleiter nun wieder an der Seitenlinie gefordert, wenn der BVC um 15 Uhr bei Arminia Hannover antritt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

06.09.2018 | Kliefoth: „Das wird eine ganz harte Nuss“