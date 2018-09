Kliefoth: „Das wird eine ganz harte Nuss“

Ins Zeug legen: Garrels Fußballer (rechts Esmir Zejnilovic gegen Emstekerfelds Raphael Wedemeyer) gastieren am Sonntag bei Frisia Goldenstedt. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (rw). Auch wenn gerade einmal vier Runden absolviert sind, bei Aufsteiger Ramsloh ist ein erster Trend auszumachen. Heimstärke, lautet die Trumpfkarte der Mannschaft von Trainer Christian van Hoorn. Während es auswärts zwei Niederlagen setzte, wurden auf heimischem Geläuf SV Thüle (2:0) und BV Garrel (4:0) in die Schranken verwiesen. Mit dem TuS kommt allerdings ein noch hochkarätigeres Kaliber daher. Das Team von Trainer Volker Kliefoth thront mit zehn Punkten aus vier Partien unbesiegt an der Tabellenspitze. Mehr zur Bezierksliga lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

06.09.2018 | Cloppenburger Auftakt gegen Aufsteiger