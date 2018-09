BVC-Frauen hoffen auf die Überraschung

Diesmal keine Blumen: Am 13. Mai gratulierte Cloppenburgs Trainerin Tanja Schulte der Mönchengladbacher Mannschaftsführerin, Julia Koj, zur Meisterschaft in der 2. Liga Nord. Am Sonntag wird es derlei Nettigkeiten im Pokalspiel wohl nicht geben. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die Fußballerinnen des BV Cloppenburg haben ein attraktives Los erwischt. In der zweiten Runde des DFB-Pokales treten sie am kommenden Sonntag um 14 Uhr gegen den Bundesligaaufsteiger Borussia Mönchengladbach an.



Das jüngste Aufeinandertreffen mit der Mannschaft des westdeutschen Traditionsvereines ist noch gar nicht so lange her. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga Nord machte die Fohlen-Elf ebenfalls in Cloppenburg Station. Die Vorzeichen sind nun aber ganz andere. Seinerzeit, am 13. Mai, ging es sportlich um nichts mehr. Mönchengladbach hatte den Titel und den damit verbundenen Aufstieg schon längst in der Tasche.