Cloppenburger Auftakt gegen Aufsteiger

Neuzugang beim TVC: Stefan Janßen wechselte von BW Ramsloh nach Cloppenburg. Foto: ch

Kreis Cloppenburg (ch). Am kommenden Sonntag, 9. September, starten die Badmintonteams der Bezirksliga und -klasse in die neue Saison. Bezirksligist TV Cloppenburg trifft zum Saisonauftakt in Hundsmühlen (Halle am Querkanal) auf den Aufsteiger SFN Vechta und die SG Hundsmühlen/Bloherfelde. Spielbeginn ist um 10 Uhr. Die Cloppenburger Erste möchte nach Rang fünf in der vorigen Saison so lange wie möglich Tuchfühlung zur Tabellenspitze halten. Erschwert wird dieses Unterfangen allerdings durch den Ausfall von Mannschaftsführer Klaus Brüning. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.