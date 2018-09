Werder-Stars zaubern in Cloppenburg

Riesiger Jubel in Frankfurt: Durch einen Treffer in letzter Sekunde feierte der SV Werder Bremen am vergangenen Samstag einen 2:1-Sieg bei der Eintracht. Foto: Thomas Frey/dpa

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg/Altenoythe. In den Genuss zweier Leckerbissen können in den nächsten Tagen die heimischen Fußballfans kommen. Insbesondere das Spiel am Samstag im Cloppenburger Stadion an der Friesoyther Straße dürfte die Herzen vieler Anhänger höher schlagen lassen: Um 15 Uhr testet dort nämlich der Bundesligist



SV Werder Bremen den SV Meppen aus der 3. Liga. Zwar fehlen den Grün-Weißen aufgrund

diverser Länderspiele neun Nationalkicker, mit Claudio Pizzaro, Max Kruse, Martin Harnik oder dem gerade erst von Borussia Dortmund verpflichteten Nuri Sahin dürften aber wohl einige namhafte Profis mit von der Partie sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.