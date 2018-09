Rücktritt erklärt: Garrels Trainer Marcel Wolff. Foto: Wulfers

Garrel (her). Seinen Rücktritt als Trainer beim Fußball-Bezirksligisten BV Garrel hat Marcel Wolff am Sonntag erklärt. Dies teilte er Montagabend offiziell mit. Mit ihm hat auch Co-Trainer Ingo Müller sein Amt zur Verfügung gestellt. „Wir konnten beide nicht länger akzeptieren, dass unsere Arbeit als Alibi herhalten musste“, erklärt Wolff in seiner Stellungnahme.