SVP-Tormaschine läuft wie geschmiert

„Hacke, Spitze, eins, zwei, drei“: Der Winkumer Luca Schrandt (rechts) zeigt hier ein technisches Kabinettstückchen. Links ist Neuscharrels Torschütze Alexander Bock zu sehen. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Die Fußballer des SV Petersdorf haben die Tabellenführung in der 1. Kreisklasse Cloppenburg souverän verteidigt. Gegen den BV Kneheim gewann das Team mit 5:2 und hat so nach fünf Partien bereits 26 Treffer erzielt. Die Gastgeber waren gegen tief verteidigende Kneheimer von Beginn an feld-überlegen. Peterdorf hätte zur Pause auch höher als 2:0 führen können, die Chancenverwertung war aber nicht gut. Nach dem Wiederanpfiff machte der SVP durch zwei weitere Treffer von Rodrigue Traore (50.) und

David Litau (66.) alles klar.

