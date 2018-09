Vier Tagessiege für VfL-Leichtathletinnen

Starker Auftritt in Leer: Löningens U14-Leichathletinnen (von links) Jenny Ludmann, Jette Benken, Pia Albers, Marieke Pelster, Sophie Scheidt, Katharina Willms, Mara Warzeska sowie Trainerin Antonia Beyer holten bei den Grenzlandspielen vier Tagessiege. Foto: Armin Beyer

Leer (mt). Sieben Leichtathletinnen den VfL Löningen sind bei den Grenzlandspielen in Leer am Start gewesen. Dort konzentrierten sie sich jeweils auf nur zwei Disziplinen. Im Sprint gab es insgesamt vier Tagessiege: Pia Albers gewann bei der W11 den 50-m-Sprint in 7,80 Sekunden. Sophie Scheid lief über 75 m mit 10,79 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit und siegte bei der W12. Platz drei ging in 11,32 Sekunden an Mara Warzeska – ebenfalls mit Bestzeit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.