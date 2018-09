BVC: Schlussspurt nicht von Erfolg gekrönt

Oberliga-Fußballer verloren am Sonntag sein Heimspiel gegen HSC Hannover mit 1:2

Voller Einsatz: Obwohl der BV Cloppenburg (vorne links: Enes Muric, hinten rechts: Matthis Hennig) gegen den HSC Hannover alles gab, stand der Oberligist am Ende mit leeren Händen da. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Als der Ex-Profi Ferhat Bikmaz den HSC Hannover am Sonntagnachmittag nach 73 Minuten mit 2:0 in Führung schoss, schien die Partie in Cloppenburg entschieden. Dann aber brach eine turbulente Schlussphase an. Die gastgebenden Oberliga-Fußballer verkürzten zehn Minuten vor dem Ende durch Drilon Demaj auf 1:2 und stürmten danach mit Mann und Maus. Das 2:2 sollte dem nie aufsteckenden BVC allerdings nicht mehr gelingen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

