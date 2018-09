Timo Lahti rast dem Feld davon

4000 Fans bei der „Night of the Fights“

Selfie auf dem Siegertreppchen: Der zweiplatzierte Martin Smolinks (links mit Handy) hielt den Moment nach der Siegerehrung mit Sieger Timo Lahti (Mitte) und dem drittplatzierten Niels Kristian Iversen fest. Ganz links im Bild MSC-Präsident Burkhard Timme. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Emstekerfeld. Speedway am Limit, Nervenkitzel pur mit riskanten Kurvendrifts und Überholmanövern, bei denen die meisten der rund 4000 Besucher den Atem anhielten: Im Emstekerfelder Hexenkessel am Brook hatten die Organisatoren wieder ein spannendes Speedway-Spektakel vom Allerfeinsten angerichtet. Bei der siebten Auflage der „Night of the Fights" war der finnische Meister Timo Lahti in der Internationalen Soloklasse mit seiner 500ccm Maschine für die Konkurrenz das Maß aller Dinge.