Breitenreiter-Kumpel coacht BVC-Gegner

Martin Polomka und HSC Hannover kommen am Sonntag

Erster Einsatz: Joseph Ahua (rechts) feierte in Uphusen sein Debüt für den BV Cloppenburg. Er kam bei der 1:3-Niederlage eine knappe halbe Stunde zum Einsatz. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. André Breitenreiter, der Trainer des Fußball-Bundesligisten Hannover 96, hat mit seinem Team am heutigen Freitagabend Borussia Dortmund zu Gast. Am späten Sonntagnachmittag dürfte er auf die Suche nach einem Ergebnis aus der Oberliga Niedersachsen gehen. Denn sowohl mit dem BV Cloppenburg als auch mit dem HSC Hannover (Anstoß: 15 Uhr) verbindet ihn etwas. Mit dem Trainer des Aufsteigers Martin Polomka ist Breitenreiter sehr gut befreundet und für den BVC absolvierte er zwischen 2007 und 2009 insgesamt 60 Partien.