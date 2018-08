Til Bettenstaedt spielt im MT-Team

Neu bei der MT: Til Bettenstaedt vervollständigt die dreiköpfige Sportredaktion. Foto: Hermes

Cloppenburg (höf). Den „Profitraum“, den viele jugendliche Fußball-Freaks träumen, konnte er sich erfüllen: Mit 16 Jahren spielte Til Bettenstaedt in der A-Jugend von Schalke 04 und schaffte sogar den Sprung in die Bundesliga. Es folgten weitere Jahre in verschiedenen 3.-Liga-Vereinen, bis er 2007 nach Cloppenburg wechselte, wo er als Profi einen Drei-Jahres-Vertrag unterzeichnete.



Inzwischen hat er die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und war nach Studium und Volontariat acht Jahre lang als Sportredakteur in Leer tätig. Jetzt gehört der 42-Jährige zur großen MT-Familie und vervollständigt die dreiköpfige Sportredaktion.



„Ich war immer schon ein Fußball-Fan“, erzählt der Ex-Stürmer, der in Marburg aufwuchs und bereits als Jugendlicher nach Gladbeck zog, um dort seinen Traum als Profi-Kicker zu realisieren. Nach der Schalke-Karriere spielte Bettenstaedt acht Jahre lang in Siegen, davon ein Jahr in der 2. Bundesliga. Gleichzeitig absolvierte er sein Studium in Politik und Soziologie und entdeckte sein Interesse für Journalismus. Erste praktische Erfahrungen sammelte Til Bettenstaedt als Praktikant und freier Mitarbeiter bei der Westfälischen Rundschau.



Dem sportlichen Angebot des BVC konnte und wollte er 2007 jedoch nicht widerstehen: Gemeinsam mit seiner Frau zog er in die Kreisstadt, wo er sein Können unter Beweis stellte. „Nach einem Jahr in Cloppenburg erhielt ich das Angebot für ein Zeitungs-Volontariat in Leer“, berichtet der gelernte Stürmer.



Er nahm das Angebot an und wechselte in die 2. Mannschaft des BVC, die er von 2010 bis 2012 auch trainierte. „Aber beide Berufe waren zeitlich nicht auf Dauer miteinander vereinbar“, stellte Bettenstaedt fest und entschied sich für die Pressearbeit.



„Ich freue mich sehr, jetzt heimatnah arbeiten zu können.“ Der Kontakt zu den MT-Kollegen sei immer schon gut gewesen. Außerdem sei er natürlich sehr interessiert am sportlichen Geschehen im Landkreis Cloppenburg, das er nun gemeinsam mit den Kollegen Ludger Langosch und Rolf Wulfers journalistisch begleiten wird.

Er selbst spiele nicht mehr Fußball, ein Knorpelschaden am Knie macht den Einsatz auf dem Rasen unmöglich. Stattdessen stehen „Fahrrad und Fitness“ auf dem Programm des neuen MT-Redakteurs.

